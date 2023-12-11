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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النائبة نشوي الديب تدلي بصوتها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.. صور

النائبة نشوي الديب
النائبة نشوي الديب

أدلت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الاحرار الثانوية بنات بمنطقة إمبابة.


وقامت النائبة نشوى الديب بالمرور على العديد من المقرات الانتخابية ومنها مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة الاتحاد الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد ومدرسة مركز شباب إمبابة، ومدرسة أحمد عرابي الابتدائيه، وسط حشود ومسيرات جماهيرية كبيرة من المواطنين والمؤيدة للرئيس السيسي.

 

النائبة نشوى الديب

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وقالت "الديب"، إن الإقبال شديد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة على انتظام سير العملية الانتخابية مع استقرار الأوضاع الأمنية وسط تواجد رجال الأمن في محيط اللجان.


وأضافت النائبة نشوى الديب، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن، وأنه لابد من استغلال هذه الفرصة من أجل استقرار مصر.


ووجهت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، رسالة إلى الشعب المصري للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات الهامة لأهمية دورهم الايجابى فى مسيرة بناء الوطن.


وشهد محيط مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين، صباح اليوم الاثنين، توافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة للإدلاء بأصواتهم والحصول على حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي. 

النائبة نسوي الديب تتابع سير العملية الانتخابية في لجان إمبابة

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الانتخابات الرئاسية 2024

 

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.


قائمة المرشحين


وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة


ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الإنتخابات الرئاسية في مصر نشوي الديب النائبة نشوى الديب

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