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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسيرة حاشدة في إمبابة لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية| صور

مسيرة حاشدة بمنطقة
مسيرة حاشدة بمنطقة إمبابة لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظم النائب وليد المليجي والنائب طارق سعيد حسانين أعضاء مجلس الشيوخ، مسيرة حاشدة بمنطقة إمبابة لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهد محيط لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية الانتخابية بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة أجواء احتفالية وزغاريد، تعبيرا من المصريين عن فرحتهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت اللجان الفرعية في منطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

 

مسيرة حاشدة بمنطقة إمبابة لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

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انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

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