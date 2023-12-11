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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأعلام مصر .. المواطنون يستقبلون محافظ القليوبية أمام اللجان الانتخابية .. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبل المواطنين عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالأعلام المصرية وذلك خلال جولته لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بمدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024
وتفقد المحافظ لجان مدرستي مجمع قها ومدرسة قها الثانوية، وفى قليوب مدرسة كفر أبو جمعة، وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد لجان مدرسة حسن أبو بكر ولجان مدرسة عمر مجدي. 


واطمأن الهجان، على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة. 


ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.  


ودعا "الهجان" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد  اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.

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القليوبية محافظ القليوبية العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية قليوب

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