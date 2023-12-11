بأعلام مصر .. المواطنون يستقبلون محافظ القليوبية أمام اللجان الانتخابية .. صور

استقبل المواطنين عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالأعلام المصرية وذلك خلال جولته لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بمدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

وتفقد المحافظ لجان مدرستي مجمع قها ومدرسة قها الثانوية، وفى قليوب مدرسة كفر أبو جمعة، وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد لجان مدرسة حسن أبو بكر ولجان مدرسة عمر مجدي.



واطمأن الهجان، على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.



ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.



ودعا "الهجان" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.

410001306_788362726669733_1646642436899758193_n

408959636_788364643336208_8442159379386311336_n

408937366_788362786669727_477328362898702631_n