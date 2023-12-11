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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يبدأ خطوات تجديد التعاقد مع أبرز نجومه الصاعدين

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

بدأت إدارة نادي باريس سان جيرمان التحرك نحو تجديد التعاقد مع نجم الفريق وارن زاير إيمري.

وأكدت شبكة "فوت ميركاتو" أن هناك اتفاقا شفهيا بين إدارة بي إس جي ولاعب الوسط الواعد وارن زاير إيمري على توقيع عقد جديد، موضحة أن الاتفاق ينص على توقيع وارن زاير إيمري على عقد جديد مدته 5 مواسم.

وأفادت الشبكة بأن هذه الخطوة ستكون معلقة حتى 8 مارس 2024 لحين بلوغ اللاعب السن القانوني لتوقيع عقد احترافي 18 عاما.

وطرحت قناة "RMC" سبورت الفرنسية، رواية أخرى تقول "رغم وجود تأكيدات بأن اللاعب سيجدد تعاقده لكن لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين".

ويعد وارن زاير إيمري من ناشئي النادي الباريسي وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق كريستوف جالتيه.

لكن لاعب الوسط الواعد فرض نفسه بقوة هذا الموسم وبات ركيزة أساسية لا غنى عنها في خطط لويس إنريكي المدير الفني الحالي لسان جيرمان.

باريس سان جيرمان سان جيرمان بي إس جي زاير إيمري وارن زاير إيمري لويس إنريكي

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