عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق دستوري

النائب محمد حمزة
النائب محمد حمزة

أدلى النائب محمد حمزة، عضو اللجنة الدينية والأزهر والأوقاف بمجلس الشيوخ أمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية بابيس محافظة الإسكندرية، مؤكدا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابى واجب وحق دستورى فى الانتخابات الرئاسية وكافة الاستحقاقات الدستورية.

وأكد النائب محمد حمزه عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب والمسؤلية الوطنية،مشيرا أن  المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.

وتابع النائب محمد حمزه أن الإدلاء بالصوت الانتخابى هو ضمانة للمستقبل ولاستمرار الاستقرار الامنى والسياسى والاقتصادى وتعزيزا لعلاقات مصر الدولية وسيادتها التى تعتبر خطاً احمر فى بيئة إقليمية بالغة الدقة والخطورة .

وأكد النائب محمد حمزه إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني من أجل دعم الرئيس السيسي الذي حمل على عاتقه المشروع الوطني في البناء والتنمية، والتصدي للعديد من المحاولات لمخططات إفشال الدولة. 

ونوه بأن مشاركة الناخبين بهذا الشكل والذي لم يحدث من قبل في الحشد والإدلاء بالأصوات ، يعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل حريصون، على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير الرئيس الأوكراني

إقبال على الانتخابات فى بولاق أبو العلا.. كبار السن وذوو الاحتياجات يتصدرون

"قوم نادي عالصعيدي".. احتفال بالأعلام أمام لجان الانتخابات الرئاسية بدمياط |فيديو

مدفيديف يكشف عن دخول عدد كبير من الدول صراعا عسكريا مع روسيا

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بصفقة ثانية مع حماس

شاب أثناء الإدلاء بصوته في المرج : جئت أنتخب لدعم واستكمال الإنجازات بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزيز الشافعي وساندي يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

مسيرات حاشدة .. طلاب جامعة حلوان يشاركون في الانتخابات الرئاسية |صور

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ