برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق دستوري

أدلى النائب محمد حمزة، عضو اللجنة الدينية والأزهر والأوقاف بمجلس الشيوخ أمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية بابيس محافظة الإسكندرية، مؤكدا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابى واجب وحق دستورى فى الانتخابات الرئاسية وكافة الاستحقاقات الدستورية.

وأكد النائب محمد حمزه عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب والمسؤلية الوطنية،مشيرا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.

وتابع النائب محمد حمزه أن الإدلاء بالصوت الانتخابى هو ضمانة للمستقبل ولاستمرار الاستقرار الامنى والسياسى والاقتصادى وتعزيزا لعلاقات مصر الدولية وسيادتها التى تعتبر خطاً احمر فى بيئة إقليمية بالغة الدقة والخطورة .

وأكد النائب محمد حمزه إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني من أجل دعم الرئيس السيسي الذي حمل على عاتقه المشروع الوطني في البناء والتنمية، والتصدي للعديد من المحاولات لمخططات إفشال الدولة.

ونوه بأن مشاركة الناخبين بهذا الشكل والذي لم يحدث من قبل في الحشد والإدلاء بالأصوات ، يعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل حريصون، على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.