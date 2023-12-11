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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرارات مصيرية.. زينة تشارك منشورا غامضا عبر إنستجرام.. شاهد

زينه
زينه

شاركت الفنانة زينه، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
 

وعلقت زينه علي الصور قائلة:" الواحد الحياة بتخليه ياخد قرارت مصيرية في حياته وحياة اللي حواليه وهو أصلا زمان كان متردد يختارالشيبسي بطعم ايه".
 

زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة 

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عنأدائها،وتترك الحكم للجمهور.

 

أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طولالوقتمش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".

 

وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراعبيناتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”. 

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