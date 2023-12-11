كريم العمدة: ننتظر من الرئيس القادم قرارات اقتصادية عاجلة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ اقتصاد، إنه من المنتظر من الرئيس القادم اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة لحل الأزمة الحالية، وبالتالي أثناء التعامل مع المؤسسات الدولية يكون رئيس لديه ظهير شعبي كبير وذلك من خلال الفوز بانتخابات بها نسبة مشاركة عالية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "العمدة"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تن" في تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة، أن الإقبال الكبير على انتخابات الرئاسة سيساعد رئيس الجمهورية القادم على تلك الخطوة، والحصول على نسبة تصويت عالية ستجعل الشعب يوافق على قرارات اقتصادية يتم اتخاذها.

وتابع، أنه هناك جهود كبيرة تمت في التشريعات في الدولة المصرية، ولكن يجب العلم أن التشريعات ستكون عرضة للتعديل في ضوء المتغيرات التي تحدث في العالم، "مينفعش نعمل قوانين للاستثمار تكون لمدة 15 و 20 سنة، لازم يكون فيه مرونة في التعديلات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار".