عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الوفد يوجه الشكر للشعب المصري لتجاوبه ومشاركته الفعالة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أعرب حزب الوفد عن تقديره العميق للشعب المصري العظيم على تجاوبه الواضح ومشاركته الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وقال الحزب في بيان تعليقا على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات الحالية، إن البلاد تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المقامة حتى الآن ما يقارب 45٪، كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

 وأضاف أن هذه النسبة المشجعة تؤكد على وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن وتعزز قوة الديمقراطية في مصر.

وتابع الحزب في بيانه، قائلا: نحن في حزب الوفد نثمن هذا الإقبال الكبير ونؤكد أننا لم ننتهِ بعد من يومي الانتخابات، وما زالت هناك اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية، وبناءً على ذلك، نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين ومستعدون لاستقبال تلك الزيادة بتفهم وترحيب.

واضاف أننا في حزب الوفد نعتبر مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة. ونحن على يقين بأن هذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهماته الهامة في بناء مستقبل مصر الزاهر والمزدهر.

وتقدم حزب الوفد، في ختام البيان، بالشكر الجزيل للشعب المصري العظيم على تفاعله ومشاركته الفاعلة في الانتخابات، مؤكدا التزامه بتمثيلهم والعمل على تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم في جميع المجالات.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

ترشيحاتنا

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

التنسيقية: المشاركة الشعبية غير المسبوقة بالانتخابات تؤكد اختيار بناء الجمهورية الجديدة

وجه رسالة خطيرة لقادة حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر واشنطن على دعمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ