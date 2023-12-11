حزب الوفد يوجه الشكر للشعب المصري لتجاوبه ومشاركته الفعالة في الانتخابات الرئاسية

أعرب حزب الوفد عن تقديره العميق للشعب المصري العظيم على تجاوبه الواضح ومشاركته الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وقال الحزب في بيان تعليقا على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات الحالية، إن البلاد تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المقامة حتى الآن ما يقارب 45٪، كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن هذه النسبة المشجعة تؤكد على وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن وتعزز قوة الديمقراطية في مصر.

وتابع الحزب في بيانه، قائلا: نحن في حزب الوفد نثمن هذا الإقبال الكبير ونؤكد أننا لم ننتهِ بعد من يومي الانتخابات، وما زالت هناك اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية، وبناءً على ذلك، نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين ومستعدون لاستقبال تلك الزيادة بتفهم وترحيب.

واضاف أننا في حزب الوفد نعتبر مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة. ونحن على يقين بأن هذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهماته الهامة في بناء مستقبل مصر الزاهر والمزدهر.

وتقدم حزب الوفد، في ختام البيان، بالشكر الجزيل للشعب المصري العظيم على تفاعله ومشاركته الفاعلة في الانتخابات، مؤكدا التزامه بتمثيلهم والعمل على تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم في جميع المجالات.