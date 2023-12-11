عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغربية نسرين الشاد تفوز بجائزة أحسن لاعبة شابة في إفريقيا

نسرين الشاد
نسرين الشاد

حصلت المغربية نسرين الشاد على جائزة أحسن لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2023.

 

كلمة رئيس الاتحاد الإفريقي

تحدث رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيمبي في بداية الحفل، شاكرا جهود المملكة المغربية على جهودها في استضافة الحفل، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها أثر الزلزال وأثبتت أنها دولة قوية قادرة على هزم الصعاب.

وقال موتسيمبي إننا نفعل ما نستطيع كل يوم من أجل أن تكون إفريقيا بطلة للعالم وأن أندية إفريقيا أبطالا للعالم لكرة القدم.

وأضاف: هنا لا بد من الاحتفاء برئيسين يدعمون كرة القدم في دولهم وبناء البنى التحتية ويدعمون اتحاداتهم الوطنية ويتعاونون مع الاتحادات الإفريقية.

وواصل: لا بد لنا أن نصفق لإنجاز المغرب ووصولها إلى نصف نهائي كأس العالم.

وأردف: كان لنا التزام كبير في جميع الدول التي تلعب في الاتحاد الإفريقي وعددها 54، الاستثمار في الأكاديميات وبالمواهب الشابة، إلى جانب لجان الحكام واللجان التنفيذية، إلا أننا أخطأنا في الجوائز التي نمنحها، وهو تجاهل الحكام، العام المقبل سيكون هناك جائزة للحكام.

وأوضح: نحن نعيش كرة القدم، ونعترف بقوة كرة القدم في توحيد الأفارقة وتوحيد اللغات الإفريقية والخلفيات المختلفة والديانات المختلفة، كرة القدم تجمعنا معا، ونحن نشعر بالفخر عندما يحقق كل فريق إفريقي إنجازا.

وختم: نعمل معا من أجل تضامن أكبر وتوحد أكبر من أجل أن تكون إفريقيا الأكبر في العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بيان عاجل من حماس بعد التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

اليوم الثاني.. الهيئة الوطنية تعلن انتهاء التصويت بالانتخابات واستكماله غدا

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

ترشيحاتنا

فرحة الجيزة بالانتخابات| أبو العينين مع الأهالي في الشارع.. مسيرات دعم بالآلاف.. وسيارة شرطة خاصة لسيدة مسنة

تحت ضوء الديمقراطية.. ختام يوم الاقتراع الثاني في الإسكندرية يكتسب أهمية استثنائية

النيجيرية شياماكا ناندوزي أفضل حارسة مرمى في إفريقيا

عالم أزهري: المرأة المصرية تشارك فى بناء الوطن عبر التاريخ

استمرار عمل اللجان الفرعية.. الهيئة الوطنية: الإقبال غير مسبوق من الناخبين

الكاف يعلن تدشين جائزة جديدة العام المقبل| ما هي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

ماجد المصري ودنيا عبد العزيز وهشام عباس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

فيديو

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ