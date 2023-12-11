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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني لنظيره الروسي: الفيتو الأمريكي يسمح باستمرار إبادة سكان غزة

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، هو بمثابة السماح بمواصلة الإبادة الجماعية لسكان غزة مشددا على ضرورة التحرك للوقف الفوري لجرائم الحرب وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وأعرب وزير الخارجية الإيراني خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، عن أسفه بشأن جرائم الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

 

وبحث أمير عبد اللهيان ولافروف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية، بما في ذلك آخر تطورات الحرب على غزة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية، بما في ذلك آخر تطورات الحرب على غزة.

 

وأشار "عبداللهيان" إلى اللقاء الأخير بين الرئيسين الإيراني والروسي في موسكو مستعرضا القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون بين البلدين مؤكدا أهمية مواصلة المشاورات والاتصالات بين كبار المسؤولين في موسكو وطهران.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الفيتو مجلس الأمن الدولي قطاع غزة الإبادة الجماعية جرائم الحرب سيرجي لافروف الحرب على غزة

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