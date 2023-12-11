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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيلة فريق الأحلام في إفريقيا 2023

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فريق الأحلام لعام 2023، وذلك خلال حفل إعلان جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023 والمقام في المغرب.

وجاءت التشكيلة

اونانا

أشرف حكيمي 

تشانل مبيمبا

كولوبالي 

توماس بارتي 

انجيسا 

محمد قدوس 

سفيان امرابط 

ساديو ماني 

محمد صلاح 

فيكتور أوسمين 


كلمة رئيس الاتحاد الإفريقي

تحدث رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيمبي في بداية الحفل، شاكرا جهود المملكة المغربية على جهودها في استضافة الحفل، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها أثر الزلزال وأثبتت أنها دولة قوية قادرة على هزم الصعاب.

وقال موتسيمبي إننا نفعل ما نستطيع كل يوم من أجل أن تكون إفريقيا بطلة للعالم وأن أندية إفريقيا أبطالا للعالم لكرة القدم.

وأضاف: هنا لا بد من الاحتفاء برئيسين يدعمون كرة القدم في دولهم وبناء البنى التحتية ويدعمون اتحاداتهم الوطنية ويتعاونون مع الاتحادات الإفريقية.

وواصل: لا بد لنا أن نصفق لإنجاز المغرب ووصولها إلى نصف نهائي كأس العالم.

وأردف: كان لنا التزام كبير في جميع الدول التي تلعب في الاتحاد الإفريقي وعددها 54، الاستثمار في الأكاديميات وبالمواهب الشابة، إلى جانب لجان الحكام واللجان التنفيذية، إلا أننا أخطأنا في الجوائز التي نمنحها، وهو تجاهل الحكام، العام المقبل سيكون هناك جائزة للحكام.

وأوضح: نحن نعيش كرة القدم، ونعترف بقوة كرة القدم في توحيد الأفارقة وتوحيد اللغات الإفريقية والخلفيات المختلفة والديانات المختلفة، كرة القدم تجمعنا معا، ونحن نشعر بالفخر عندما يحقق كل فريق إفريقي إنجازا.

وختم: نعمل معا من أجل تضامن أكبر وتوحد أكبر من أجل أن تكون إفريقيا الأكبر في العالم.

 

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