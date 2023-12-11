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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا

طارق قنديل
طارق قنديل

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على هامش ‏حضوره ممثلًا عن الأهلي في حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في عام 2023. 

جائزة أفضل نادٍ بإفريقيا

أقيم الحفل مساء اليوم بمدينة مراكش المغربية، و‏خلاله حصل الأهلي على جائزة أفضل نادٍ بإفريقيا، كما حصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.‏
 

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وقال قنديل في كلمته أثناء الحفل: «باسم مجلس إدارة الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب أتقدم بالشكر لكل الحضور ولمسئولي الاتحاد الإفريقي، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر إلى الأشقاء في المملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع الذي يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها في تنظيم أكبر الفعاليات العالمية».‏

واختتم قنديل كلمته بتوجيه الشكر إلى كل من دعم ترشح الأهلي للمنافسة على هذه الجائزة الرفيعة.‏
 

طارق قنديل الأهلى النادي الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جوائز الأفضل في عام 2023 مراكش المغرب

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