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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

أزمة الشحات والشيبي
أزمة الشحات والشيبي

أحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مذكرة الأهلي ضد لجوء بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة حسين الشحات نجم القلعة الحمراء، إلى الشؤون القانونية.

 

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

 

لوائح الفيفا

 

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تمت إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقا للائحتي الجبلاية والاتحاد الدولي "فيفا".

وتقدم محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام المصري متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

 

ولمتابعة المزيد حول أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة بخصوص أزمة الشيبي .. تابع الفيديو جراف التالي:

الاتحاد المصري لكرة القدم مذكرة الأهلي بيراميدز محمد الشيبي أزمة حسين الشحات الشؤون القانونية

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