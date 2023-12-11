كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

أحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مذكرة الأهلي ضد لجوء بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة حسين الشحات نجم القلعة الحمراء، إلى الشؤون القانونية.

لوائح الفيفا

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تمت إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقا للائحتي الجبلاية والاتحاد الدولي "فيفا".

وتقدم محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام المصري متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

ولمتابعة المزيد حول أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة بخصوص أزمة الشيبي .. تابع الفيديو جراف التالي: