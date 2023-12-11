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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

أزمة الشحات
أزمة الشحات

أحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مذكرة الأهلي ضد لجوء بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة حسين الشحات نجم القلعة الحمراء، إلى الشؤون القانونية.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه تمت إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقا للائحتي الجبلاية والاتحاد الدولي "فيفا".

وتقدم محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام المصري متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتقدم الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الفيفا، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

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