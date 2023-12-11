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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية: نسبة مشاركة ذوي الهمم فاقت كل التوقعات

اللحنة العامة بحي
اللحنة العامة بحي العجمي

أكد المستشار مسعد ابو سعدة رئيس غرفة الانتخابات  الرئاسية بالاسكندرية والبحيرة ومطروح أن اليوم الثاني  في الانتخابات الرئاسية جاء بدون أي شكاوى بمختلف اللجان.

وأضاف أبو سعدة أنه كانت هناك كثافات متفرقة بمختلف اللجان وذلك حسب التكدس السكاني حول كل لجنة انتخابية وأن نسبة مشاركة ذوي الهمم  في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني فاقت كل التوقعات خاصة مع مراعاة الهيئة الوطنية للانتخابات  لقواعد المركز القومي للاعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق "برايل"  للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم  وذلك بهدف استقلالية الناخب واختيار مرشحه دون أدنى تدخل من أحد.

 وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات راعت أن تكون جميع لجان التصويت ذوي الهمم في الطابق الارضي لرفع المعاناة  عن  ذوي الاعاقات الحركية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تابعت عن كثب سير العملية الإنتخابية، وأن كافة الاجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاه مصر .

وأغلقت مساء اليوم الأثنين  في تمام الساعة التاسعة صناديق الإقتراع لإنتخابات الرئاسة لليوم الثاني بعد تصويت كافة الناخبين داخل المقار الإنتخابية بمحافظة الأسكندرية والبالغ عددها ١٨ لجنة عامة ، و٥٣٣ لجنة فرعية موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية بالمحافظة، وغلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة والبالغ عددها 855 لجنة فرعية و 18 لجنة عامة وبمحافظة مطروح والبالغ عددها 200 لجنه فرعية و8 لجان عامة

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