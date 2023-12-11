النائب مجاهد نصار: الإقبال على الانتخابات الرئاسية لم نشهده في أي استحقاق دستوري

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن المصريين يقدمون ملحمة تاريخية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشاركة المواطنين اليوم رسالة قوية للعالم والمشككين في نزاهة العملية الانتخابية وأننا على قلب رجل واحد".

وأشار: " هناك إقبال كثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من قبل المصريين"، موضحا: "الإقبال على الانتخابات الرئاسية لم نشهده في أي استحقاق دستوري، سواء من الشباب والسيدات والأطفال".

وأوضح النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب،: "مشهد الانتخابات الرئاسية الحالية لم نره في الانتخابات البرلمانية أو أي انتخابات رئاسية من قبل، والجميع خرج سواء رجال أو سيدات أو شباب أو شيوخ".

