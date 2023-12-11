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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب مجاهد نصار: الإقبال على الانتخابات الرئاسية لم نشهده في أي استحقاق دستوري

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن المصريين يقدمون ملحمة تاريخية في الانتخابات الرئاسية.

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النائب مجاهد نصار: المصريون وجهوا رسالة للعالم أننا كلنا على قلب رجل واحد

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وسط تزايد الطوابير.. النائب مجاهد نصار يتابع انتظام العملية الانتخابية بشبرا الخيمة

وأضاف النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشاركة المواطنين اليوم رسالة قوية للعالم والمشككين في نزاهة العملية الانتخابية وأننا على قلب رجل واحد".

وأشار: " هناك إقبال كثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من قبل المصريين"، موضحا: "الإقبال على الانتخابات الرئاسية لم نشهده في أي استحقاق دستوري، سواء من الشباب والسيدات والأطفال".

وأوضح النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب،: "مشهد الانتخابات الرئاسية الحالية لم نره في الانتخابات البرلمانية أو أي انتخابات رئاسية من قبل، والجميع خرج سواء رجال أو سيدات أو شباب أو شيوخ".
 

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