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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأحمر الناري.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

نسرين أمين
نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات إنستجرام. عبر خاصيه استوري

 

وظهرت نسرين بلوك جذاب مرتديه فستان بالون الاحمر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر منسدلا عليا كتفها لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.


 

وتنتظر نسرين أمين عرض مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة الذى انتهت من تصويره مؤخرا، وهو بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى،دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.


 

وانتهت نسرين أمين الشهر الماضى من تصوير فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى، والذى تجسد فى أحداثه شخصيةشقيقة الفيشاوى وتعمل مطربة شعبية فى الأفراح، والعمل سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ويشاركفي بطولته ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

احمد الفيشاوي احمد خالد صالح أحمد رزق الفنانة نسرين أمين بيومي فؤاد رضا عبد الخالق صلاح عبد الله فردوس عبد الحميد مسلسل حرب الجبالى محمود البزاوي

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