ماجد منير: الشعب المصري جاهز دائما لتلبية النداء| فيديو

قال الكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، إن ما تم بناؤه في السنوات الماضية؛ سيتم مضاعفته في السنوات المقبلة.

وأضاف الكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية صدى البلد: "المصريون يشعرون أنهم أفضل من دول كثيرة"، لافتا إلى أن: "الشباب يرى الإنجازات والمشروعات التي تنفذها الدولة من أجل الأجيال المقبلة".

وأشار إلى أن "كل ما يحدث من تنمية سيعود على المواطن بصورة إيجابية"، مضيفا: " الشعب المصري دائما جاهز لتلبية النداء للوقوف بجوار الدولة المصرية في تحدياتها".

وأوضح أن "كل ما يتم إنجازه يشعر به المواطن خلال الفترات المقبلة"، لافتا إلى أن: " مصر نفذت مشروعات غير مسبوقة وإضافة مساحات زراعية لم تحدث منذ 30 أو 40 عاما.. ومصر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة، وأيضا زيادة في حجم الصادرات غير مسبوقة".

