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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل

طريقة عمل الذرة المحمصة
طريقة عمل الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل

مع دخول فصل الشتاء؛ يشعر أغلب الأشخاص بالحاجة إلى تنتاول التسالي من المقرمشات، فهي تساعد على تدفئة الجسم خلال فصل الشتاء فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تعلم طريقة عمل الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل للشيف سلمى الزمر .

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طريقة عمل الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل 


المقادير
½ كيلو ذرة صفراء
1 كوب طحين
1 كوب دقيق الذرة
3 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة كبيرة كركم
1 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة ملح
1 ملعقة سبع بهارات
زيت قلي

 

طريقة عمل الذرة المحمصة المقرمشة في المنزل 


نضع الذرة في ماء مغلي على النار ونغطيه ونحركه من حين لآخر لنصف ساعة .
نصفي الذرة ونترك بها القليل من الماء ونضع فوقها الطحين ودقيق الذرة والنشا والتوابل ونحرك جيداً .
ننخل الطحين من حبات الذرة حتى نتخلص من الزائد منه .
نحمي زيت القلي ونضع به حبات الذرة حتى تصبح مقرمشة ونصفيها .
نترك الذرة يبرد ثم نضعه في طبق التقديم وبذلك تكون مقرمشات السهرة جاهزة .

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