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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد الذرة الصفراء..


1- تعزيز صحة القلب والشرايين
- خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم
- تقليل فرص انسداد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.
- الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات القلبية والسكتات الدماغية.
2- الحماية من فقر الدم
بسبب كون الذرة الصفراء مصدرًا للحديد وحمض الفوليك. 
3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
إحدى الأغذية الغنية بالألياف الغذائية 
- الوقاية من الإمساك والبواسير.
- تخفيف أعراض القولون العصبي.. 
4- إمداد الجسم بالطاقة
5- لصحة البشرة والعيون
غني بفيتامين ( A, C, E)  والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة 
- مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها وإشراقها.
- الحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر.
6- تعزيز المناعة والوقاية من السرطانات
بسبب احتواء الذرة على كميات عالية من مضادات الأكسدة  والمركبات الفعالة مثل؛ الفينول والبيتا كاروتين وفيتامين E، وفيتامين C، والألياف.

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