ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد الذرة الصفراء..



1- تعزيز صحة القلب والشرايين

- خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم

- تقليل فرص انسداد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

- الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

2- الحماية من فقر الدم

بسبب كون الذرة الصفراء مصدرًا للحديد وحمض الفوليك.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

إحدى الأغذية الغنية بالألياف الغذائية

- الوقاية من الإمساك والبواسير.

- تخفيف أعراض القولون العصبي..

4- إمداد الجسم بالطاقة

5- لصحة البشرة والعيون

غني بفيتامين ( A, C, E) والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة

- مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها وإشراقها.

- الحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر.

6- تعزيز المناعة والوقاية من السرطانات

بسبب احتواء الذرة على كميات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الفعالة مثل؛ الفينول والبيتا كاروتين وفيتامين E، وفيتامين C، والألياف.