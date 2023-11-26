بطعم شهي ولذيذ.. طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز

تعد سلطة الذرة بالمايونيز إحدى أطباق المقبلات السهلة والسريعة، وهى طبق غني بالمكونات ذات الطعم اللذيذ والشهي وتقدم جانب الأطباق الرئيسية وهى غنية بالمكونات ذات مذاق جيد، وتتميز بلونها الأصفر الذهبي، وأصبحت الذرة محببة لدى الكثير لمذاقها الرائع،وفيما يلي خطوات عمل طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز.

طريقة عمل سلطة الذرة بالمايونيز:

المقادير:

‏- 3 كوب حبات ذرة حلوة

‏- 2 معلقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة

‏- 1 كوب خس مقطع

‏- 1 جزر مبشور

‏- ¼ كوب مشروم

‏- ½ كوب مايونيز لايت

‏- ½ كوب فلفل أخضر مقطع

‏- 1 معلقة كبيرة خل تفاح

‏- 1 معلقة كبيرة عصير ليمون

‏- 1/2 معلقة صغيرة ملح

‏- 1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

نضع الخضار في وعاء عميق ما عدا المشروم ونضعها في الثلاجة.

ثم في وعاء عميق اخر نضع المايونيز وخل التفاح والفلفل الأسود وعصير اليمون والملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الصوص للخضار ونقلب.

ثم نزين بالمشرومة والجبن البارميزان وتقدم.