مفاجأة.. سموحة يطلب من الأهلي رسميا ضم هذا اللاعب في يناير 2024

فجَّر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي أحمد عبد القادر إلى سموحة على سبيل الإعارة.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك :سموحة يطلب رسميا من الأهلي ضم لاعبه الدولي أحمد عبد القادر في يناير القادم لسموحة على سبيل الإعارة، سموحة استطلع رأي اللاعب، والذي لا يمانع، خاصة أنه لعب أجمل موسم في حياته مع نادي سموحة؛ عندما كان معارا من الأهلي في بداية مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر 2023، ويسعى لاستمرار مسيرته الرائعة مع البطولة المفضلة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بمواجهة بين المنظم، ممثلا في اتحاد جدة، وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

اتحاد جدة

يلتقى الأهلي، مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر ، في الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.