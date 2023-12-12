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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

بيرمي فلوس وموبايلات
بيرمي فلوس وموبايلات ..مقطع فيديو لمؤدى المهرجانات حمو بيكا

حصدت العديد من  مقاطع الفيديو لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، آلاف المشاهدات وتم تداولها على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا ذلك وذلك عبر كل من تطبيق اليوتيوب والتيك توك .

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وظهر مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلال عدة مقاطع فيديو وذلك في منطقة أرض اللواء وذلك أثناء قيامه بالإدلاء بصوته، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وهو يقوم  بإلقاء الأموال والهدايا والموبايلات على جمهوره. 

 

وظهر بيكا أيضا  في شوارع محافظة الجيزة حاملا لأعلام مصر وهو يقود مسيرة لعدد من المواطنين ويقومون بترديد العديد من  الهتافات وبعض الأغاني الوطنية.


و حرص عدد كبير من الفنانين على القيام بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية  المقر استمرارها  حتى اليوم الثلاثاء.

يمكنك مشاهدة مقطع فيديو آخر عبر تطبيق التيك توك وذلك عبر الرابط التالي: 

https://www.tiktok.com/@hamoelrayek11/video/7311325192813333765?_t=8i6cmf7es0T&_r=1

حمو بيكا عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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