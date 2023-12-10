بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وذلك لإخراج امرأة لحجر من عين مريض وذلك بدون أي جراحة الكثير من الجدل عبر تطبيق تويتر.

إلا أنه من جانبه أكد الباحث السعودي في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": أن هذا يعد تدليسا وفبركة وكذبا، وهو أمر ليس صحيحاً"

وأضاف:"أن هذا يعد خفة يد، حيث تقوم السيدة بادخال الحجر وذلك بالاتفاق مع المريض ثم تُقوم بإخرجه، أو يكون الحجر في اليد الأخرى وذلك أثناء التصوير وذلك مع القيام بمحاولة تغيير زاوية التصوير "

وأكمل: "يجب عدم تصديق تلك العلاجات حتى لو كانت صحيحة فهذا ليس علاجاً وهو من باب الفهلوة.