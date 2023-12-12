مسيرة حاشدة للناخبين أمام لجنة أبو الهول بالجيزة | فيديو

خرج العشرات من الناخبين في مسيرة ضخمة نحو لجنة مدرسة أبو الهول بالجيزة، للاقتراع في الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث والاخير.

وضمت المسيرة العشرات من الشباب وسيدات تشجيع المواطنين على النزول و المشاركة بأصواتهم في الماراثون الانتخابي.

ورفع الناخبين خلال المسيرة الإعلام المصرية مرددين هتافات اغاني وهتافات وطنية، في مشهد مهيب، أثناء توجههم للتصويت بلجنة أبو الهول بالجيزة.

وقال أحد الناخبين الذين انضموا إلى المسيرة و يدعى "عصام الليثي"، أن فخور بالمسيرات التي يقودها الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا أن هناك عدد من الشباب منضم إلى هذه المسيرة التي تهدف إلى تشجيع المواطنين للنزول والتصويت بالاستحقاق الانتخابي.

واضاف أن على الجميع النزول إلى اللجان الانتخابية للتصويت لمرشحيهم، لان هذا الأمر يعد واجب وطني على الجميع الالتزام به، خاصة خلال الفترة الراهنة التي تعيشها مصر في الوقت الراهن.