مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب على صحراوي بني سويف

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 11 آخرون بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص» على طريق «بنى سويف- القاهرة » الصحراوي، أمام كمين سمسطا الصحراوي، تم نقل المصابين إلى مستشفتى الفشن وسمسطا المركزى لإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، والتحفظ على جثتي المتوفين تحت التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيق.



تلقى اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مركز شرطة سمسطا المركزي يفيد استقبال المستشفى جثتين لشخصين و١١ آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف القاهرة الصحراوي، وجرى حفظ الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية للمصابين، كما تم تحرير محضر بالواقعة



أسفر الحادث عن مصرع عبد الله جيلانى عبد الله جيلانى 27 سنة من مدينة المنصورة جثة هامدة و جمعه دردير إبراهيم دكرورى 65 سنة من مدينة بنى مزار المنيا جثة هامدة وتم نقل الجثتين عن طريق الإسعاف فى مستشفى الفشن المركزى فيما تبين اصابة انس حسن محمد عبد الحميد 6 شهور من مغاغة المنيا مصاب كدمات وسحجات وبسمة عبد العزيز شحاته 20 سنة مغاغة المنيا ربة منزل مصاب كدمات وسحجات وش ما بعد الارتجاج وحسن محمد عبد الحميد 28 سنة مغاغة المنيا فلاح مصاب بإشتباه كسر بالحوض وعيسى عيد محمد 27 المنيا بدون عمل مصاب جروح وسحجات وعبد الرحمن جمال حلمى 17 سنة المنيا كدمات وسحجات و فرحة احمد الجمل 4 سنوات مغاغة المنيا مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم واية جمعه دردير 17 سنة مغاغة المنيا مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج و ناجح يعقوب خليل 54 سنة مغاغة المنيا فلاح مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج

ومحمود شعبان دسوقي 25 مغاغة المنيا مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج ومصابة مجهوله الهوية حوالي 40 سنة مغاغة المنيا مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج وشعبان دسوقي محمد 55 سنة مغاغة المنيا سحجات وكدمات ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة