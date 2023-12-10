قبل غلق اللجان.. استمرار توافد الناخبين على لجان بني سويف وسوهاج| صور

نشرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي صورا لاستمرار التوافد للناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظتي بني سويف وسوهاج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت الصور التي نشرتها الحملة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء اليوم الأحد، تحت عنوان: "قبل غلق لجان التصويت في يومها الأول.. استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظتي بني سويف وسوهاج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ".

وتستمر عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق"10، 11، 12 ديسمبر الجاري.

وتجرى انتخابات الرئاسة داخل، 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٦٧ مليون ناخب وناخبة.