محافظ بني سويف يتابع بدء فتح اللجان في انتخابات الرئاسة 2024

تابع الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بدء فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي كانت قد بدأت أول أمس داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً، بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين





واصل المحافظ متابعته لانتظام فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية ،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وتحت إشراف قضائي

وجدّد المحافظ تأكيداته على الاتصال المستمر بين المركز السيطرة و الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تتسبب في تأخر فتح بعض اللجان ، واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار اليومين الأول والثاني من الانتخابات وحتى انتهاء أيام التصويت مساء اليوم،التأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان ، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات

تجدر الإشارة إلى تكليفات المحافظ "قبل بدء الانتخابات" للجهات التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة المواحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات ،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق

رافق المحافظ خلال تفقده لمركز السيطرة كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام ، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة