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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسيرة حاشدة للمعلمين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

نظمت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مسيرة حاشدة اليوم، ضمت ألاف المعلمين وأعضاء الفرعيات واللجان النقابية بمحافظة الجيزة ، انطلقت من مدرسة السعيدية، إلى اللجان الانتخابية المحيطة، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن جولة ميدانية لنقيب المعلمين في الجيزة والقاهرة لحث المعلمين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المعلمين دائما يثبتون وعيهم وحرصهم على مصلحة الوطن ولا ينجرفون وراء الشائعات، وأثبتوا انهم على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريصين على اختيار رئيسهم، ونجحوا في اختبار الوعى بالمخاطر التي تحيط بالأمن القومي المصري، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية ضد أي تهديد.

وأكد أن حضور الشباب والشيوخ وذوى الاحتياجات للإدلاء بأصواتهم، يثبت ان المصريين دائما شعب على قدر كبير من المسئولية تجاه وطنه، وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية 2024 بصورة مشرفة ويثبت للعالم، أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم  لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت  خلال الفترة الماضية.

وكان خلف الزناتي نقيب المعلمين ، أدلى بصوته في لجنة الدكتور محمد علي محجوب بالتبين في حلوان بالقاهرة خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

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