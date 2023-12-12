حرب على كل فلسطين.. نتنياهو يخرق كل الاتفاقات مع السلطة ويستعد للقتال معها

نقلت هيئة البث العبرية عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن استعداد الاحتلال لحرب مع كل الفلسطينيين.

وذكرت نقلا عن نتنياهو قوله إنهم يستعدون في الاحتلال لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.

ويخرق تصريح نتنياهو في حال تنفيذه كل الاتفاقات التي سبق وتوقيعها منذ عقود مع السلطة الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث عن نتنياهو أن سيناريو قلب الطاولة في حال التعاون بين السلطة وحماس في يهودا والسامرة أمر مطروح في نقاشاتهم.

وسبق اليوم أن قال نتنياهو ان قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب.

أضاف نتنياهو" سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية".

بينما قال وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت أن المرحلة الحالية للحرب يمكن أن تمتد أسابيع والعمليات العسكرية قد تمتد أشهرا.

أضاف جالانت: المرحلة المقبلة للحرب ستكون أقل حدة وتتطلب من القوات الإسرائيلية الحفاظ على حرية عملياتها.

