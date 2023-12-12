أجواء وطنية أمام لجان حلايب وأبورماد في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

في إطار التحول الديمقراطي والتفاعل الوطني، شهدت لجنتي مدينة حلايب وأبو رماد جنوب محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024. حيث امتلأت المنطقة بأجواء من الحماس والتفاؤل بين المواطنين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس للبلاد.

وقد حمل المواطنون بفخر علم مصر أمام اللجان الانتخابية، معبرين عن وحدتهم الوطنية والاستمرار في بناء مستقبل مصر الزاهر. وقد تزاحم المواطنون في طوابير مرتبة ومنظمة، انتظارًا لدورهم في التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإقبال الكبير شمل الفئات العمرية المختلفة والطبقات الاجتماعية، مما يعكس الشعور الوطني العميق والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن. وقد بدأت هذه الحركة الإيجابية منذ اليوم الأول للاقتراع، مما يشير إلى وعي المواطنين بأهمية دورهم في تحديد مستقبل البلاد.

وتتواصل عمليات الاقتراع في هذه اللجان، حيث يُتوقع أن يستمر الإقبال الكبير خلال ساعات النهار، ويعكس إرادة المواطنين في تحديد الشخص الذي سيقود مصر نحو المستقبل.