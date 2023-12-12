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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون رسوم.. طرق الاستعلام عن مخالفات المرور| إليك الخطوات

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تسعى الحكومة إلى تقديم جميع التسهيلات إلى المواطنين من خلال طرح خدماتها عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على المواطن، والتي من بينها الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا وبدون أي رسوم من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا وبدون أي رسوم القيام بمجموعة من الخطوات اللازمة، والتي تشمل:

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الاستعلام عن مخالفات المرور بالبطاقة الشخصية.. الدفع أونلاين

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من غير مجهود.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين

-  تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول لمنصة مصر الرقمية كخطوة أولى للاستعلام عن مخالفات المرور.

- وفى هذه الخطوة يقوم الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور باختيار تصفح الخدمات.

- ثم ستظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

- ثم تقوم بعدها بالضغط على أيقونة «مركباتي».

- بعدها ستظهر معلومات بالمرور والسيارة، والتي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها، دون الاحتياج للانتظار.

- وفى هذه الخطوة يطلب منك الضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- ثم تقوم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- ثم إدخال بيانات المركبة المطلوبة، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

كما يوفر موقع النيابة العامة أيضا إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة عبر خطوات سهلة وبسيطة تتضمن ما يلي:-

- يتم الدخول إلى موقع النيابة العامة.

- يتم فى هذه الخطوة اختيار أيقونة خدمات نيابات المرور.

- يليها الضغط على أيقونة الاستعلامات.

- ثم عليك فى هذه الخطوة اختيار مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة بحسب ما تريد الاستعلام عنه.

- يتم فى هذه الخطوة كتابة رقم السيارة

- يليها اضغط على استعلام ومن ثم ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية.

خطوات التظلم على مخالفات المرور عبر الإنترنت 

ويمكن للمواطنين الراغبين في التظلم على مخالفات المرور الدخول فقط إلى بوابة مصر الرقمية بكل سهولة ويسر، حيث إنك لن تحتاج سواء لهاتف أو جهاز كومبيوتر وإنترنت.

وتوفر بوابة مصر الرقمية إمكانية إجراء التزام على مخالفات المرور بطريقة بسيطة من خلال الخطوات التالية:

- تبدأ أولى خطوات عمل التظلم على مخالفات المرور بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن باختيار أيقونة خدمات المرورية ثم الضغط على مركباتي.

- وبعدها يتم اختيار أيقونة «تظلم على مخالفات رخص مركبات».

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مخالفات المرور تتضاعف ..تفاصيل

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قبل مضاعفتها.. كيفية دفع مخالفات المرور 2023

- وبعدها يطلب من المواطن القيام بإدخال بعض البيانات مثل رقم الهاتف وأيضا كلمة المرور.

- ثم تأتي هذه الخطوة التي تشمل كتابة بيانات الرخصة وبيانات تقديم طلب التظلم حتى يتم تصحيح الوضع إذا كان هناك خطأ في المخالفة.

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