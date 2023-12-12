قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح: “إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع بالمحافظة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة فى قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامي مصطفي بكري، أن هناك حاليا عرسا إنتخابيا ديموقراطيا فى المحافظة خلال الإنتخابات الرئاسية 2024.

وتتواصل المشاهد الإنسانية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في الغربية ففي لفتة إنسانية خرج المستشار عمر قاسم المشرف على لجنة محطة السكة الحديد (مغتربين)، من اللجنة لمساعدة مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبة بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتهم الصحية.