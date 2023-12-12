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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار المشاهد الإنسانية الملفتة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالغربية

ناخبة بالغربية
ناخبة بالغربية

تتواصل المشاهد الإنسانية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في الغربية ففي لفتة إنسانية خرج المستشار عمر قاسم المشرف على لجنة  محطة السكة الحديد (مغتربين)، من اللجنة لمساعدة مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبة بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتهم الصحية.

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كما خرجت المستشارة نرمين شلبي المشرفة على لجنة 28 بقرية كفر ديما بمركز كفر الزيات من اللجنة لمساعدة مواطن مسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وسمحت للناخب بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالته الصحية.

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وأشاد محافظ الغربية بالمشاهد الإنسانية في الانتخابات في المحافظة  مشيرا إلى أن مشهد توافد واصطفاف المواطنين وكبار السن وذوي الهمم على اللجان الانتخابية يؤكد أن الشعب المصري هو صاحب القرار في اختيار رئيسه وأنه على وعي كامل بمصلحة الوطن.

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