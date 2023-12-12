الشباب والرياضة: فتيات محافظتي الغربية والسويس يشاركن في تسهيل العملية الانتخابية للناخبين

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة الفتاة والمرأة، حملاتها لتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

واستمرت مشاركة فتيات أندية الفتاة بمحافظة الغربية في العملية الانتخابية، حيث شاركت فتيات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب “بنا أبو صير، وبسيون، ودمنتو”.

في السياق نفسه، شاركت أندية الفتاة والتطوع بمراكز شباب محافظة السويس، في تسهيل العملية الإنتخابية للناخبين ووضع لجان لتعريف المواطنين بأماكن انتخابهم في العملية الانتخابية، ومساعدة كبار السن، وكذلك تشجيع السيدات على الإدلاء بأصواتهن، ما يعكس وعي الفتيات والسيدات بواجباتهن الوطنية، وحرصهن على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

تاني هذه المشاركات انعكاسا للوعي والالتزام بالواجب الوطني والدور الفعال للمرأة والفتاة المصرية في هذا الحدث الهام، وهو ما تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في المحافل الهامة.