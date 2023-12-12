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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة حاشدة في طنطا لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

مسيرات لدعم وتأييد
مسيرات لدعم وتأييد السيسي لاستكمال الاستقرار والتنمية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية برئاسة النائب محمد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن ونواب محافظة الغربية وجميع أمانات مراكز المحافظة  مسيرة حاشدة بشارع البحر بمدينة طنطا لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وجابت المسيرة  من أول شارع البحر حتى نهايته  لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

جامعة طنطا تحقق تقدمًا في تصنيف GreenMetric لعام 2023


وأكد النائب محد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن  أن المصريين خرجوا   للدفاع عن وطنهم، وكل ما تواجهنا أزمة جديدة  الشعب المصرى على الفور  يرسل رسالة  بأن لديه خصوصية وقادر على مواجهة التحديات لذلك  سوف يدرس العالم  هذا المشهد  .

وأضاف:  سوف يواصل المصريين اليوم هذا المشهد السياسي والقومى الجميل للدفاع عن وطنهم فهم بحق درع الوطن ضد أى تحديات .

صحة الغربية: تردد 44308 مواطنين على القوافل الطبية بمحيط اللجان الانتخابية

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

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لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي لعام 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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