صحة الغربية: تردد 44308 مواطنين على القوافل الطبية بمحيط اللجان الانتخابية

خلال يومين..

شهد محيط اللجان الانتخابية فى مراكز ومدن محافظة الغربية، لليوم الثانى قوافل طبية وعلاجية ، للكشف والعلاج على المواطنين والناخبين بالمجان ، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.



وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، تردد 44308 مواطنين على القوافل الطبية الشاملة ومبادرات ١٠٠ يوم صحة خلال اليومين في محيط اللجان الإنتخابية للكشف والعلاج بالمجان، مؤكدا على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الانتخابات الرئاسية بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف لتأمين اللجان، واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة التاسعة مساءً، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية و مستلزمات الطوارئ بجميع المنشآت الصحية.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص فخره واعتزازه بجميع العاملين بالقطاع الصحي بالغربية لمشاركتهم المبهرة في التصويت، مؤكدا على أنهم يرسمون طريق المستقبل، ويحرصون على الإقبال لاختيار من يمثلهم لقيادة الدولة المصرية الفترة المقبلة، مثمنا جهود الإدارات الصحية والمستشفيات في حشد المواطنين وتسهيل تواجدهم بمقار اللجان الانتخابية، من أول ساعات التصويت وحتى انتهائه في العديد القري والمراكز بالمحافظة.