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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليست ذنبه.. مترجم كولر يوجه رسالة نارية لمنتقديه

صدى البلد

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، تصريحات خالد الجوادي، مترجم كولر، عن هجوم الجماهير على كولر.

وقال الجوادي: “مارسل كولر  حارب من أجل الأهلي وجماهيره وضحى بالكثير (وأنا أشهد وأعلم بالتفاصيل) من أجل حب الأهلي وجماهيره، ولكنه تم تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة بدون دروع و لا حتى فرصة لأن يشرح ويفسر”.

وأضاف: “مارسل كولر الذي يعمل أكثر من 18 ساعة يوميا من أجل الفريق وحبا في النجاح في تفانٍ لعمله لم أره في حياتي، يهاجمونه على أشياء 90% منها ليست ذنبه ولكن لا أحد يريد أن يرى الحقيقة أو أن يحلل ويقيم بموضوعية”.

وتابع: “كم مباريات وسفر مميت في بداية الموسم الذي في الطبيعي يبدأ كما العالم أجمع بشكل متدرج، قبل التوقف الدولي الأخير 13 مباراة في 58 يوما (8 قاري + 7 محلي) مع كم سفر لدرجة نلعب ضد صن داونز مرتين في 4 أيام مع 10 ساعات طيران ذهابا ومثلها عودة في مقابل الموسم الماضي 13 مباراة في 78 يوما!!!!!!! (9 محلي + 2 قاري فقط)!!!!! ألا يرى أحد ذلك؟؟؟؟”.

واستطرد: “لا يرون أن الفريق يخلق فرصا أضعافا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، لولا غياب التوفيق لاكتسحنا كل المباريات السابقة بالثلاثيات”.

وتساءل: “ماذا لو أحرزت كل أو حتى نصف هذه الفرص؟ حينها سيكون أفضل مدرب في الكون؟ أين موضوعية التقييم؟”.

وأوضح: “الموسم الماضي في نفس الوقت تقريبا اهتزت النتائج قليلا لكن بدعم جمهور الأهلي العظيم عدنا عودة أسطورية واكتسحنا كل البطولات، لماذا لا نجد الدعم هذا الموسم؟؟؟”.

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