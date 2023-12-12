أبناء مصر من "قادرون باختلاف" يشاركون في الانتخابات الرئاسية |صور

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من توافد أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف" على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وواصل المصريون لليوم الثالث الاحتشاد أمام اللجان وصناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على رأسها المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

انتظمت عملية التصويت في الانتخابات على منصب رئيس جمهورية مصر العربية، فيما اختتم فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمال المتابعة لليوم الثاني من أيام التصويت الثلاثة لاقتراع المصريين بالداخل.

انزل شارك - صوتك أمانة

ادعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي - الانتخابات الرئاسية 2024

#مص...عرض المزيد