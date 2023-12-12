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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على أنغام المزمار البلدي.. الآلاف يحتشدون لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي بإمبابة.. صور

علي انغام المزمار
علي انغام المزمار البلدي.. الآلاف المواطنين يحتشدون في مثيرة

نظم الآلاف من أهالي المنيرة الغربية مسيرة حاشدة بدائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك من أجل تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.
 

وشهدت المسيرة مشاركة كثيفة لأهالي المنيرة الغربية من المواطنين والناخبين، والذين رفعوا أعلام مصر.


وكما رفع المشاركون بالمسيرة الحاشدة، صورًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، معربين عن دعمهم له لتولي فترة رئاسية جديدة، يستكمل فيها الإنجازات التي سطرها على مدار 9 سنوات ماضية.


وتميزت المسيرة بمشاركة متنوعة من جميع فئات المجتمع، فيما تصدر الشباب المسيرة، حيث جاءوا في طليعة المشاركين لدعم العملية الانتخابية. 


ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.

مسيرة أهالى المنيرة الغربية

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الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الإنتخابات الرئاسية في مصر امبابة المنيرة الغربية

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