أهالي الرهائن يتظاهرون أمام المحكمة العليا في إسرائيل

تظاهر اليوم الثلاثاء المئات من عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، أمام المحكمة العليا في إسرائيل، استعدادا للتوجه إلى مقر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الـ 138 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وحمل المشاركون مظلات تحمل شعار "أحضرهم إلى المنزل الآن" ومشاعل بمناسبة عيد الحانوكا، ورددوا: "لا يوجد شيء أكثر أهمية من إعادة كل رهينة إلى الوطن"، و"لقد انتهى الوقت، نحتاج إلى اتفاق على الطاولة"، وأضافوا "كلهم الآن!"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردد المتظاهرون عددا من الشعارات من بينها "قلوبنا أسيرة في غزة".