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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: لم نواجه اي مشكلة لوجستية في نقل المواد المتعلق بالانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

اكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، أن لم نواجه اي مشكلة لوجستي في نقل المواد المتعلق بالانتخابات الرئاسية، مضيفا أن تم توقيع بروتوكول ثلاثي للتسهيل على ذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية.

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الهيئة الوطنية: الانتخابات في الأسمرات استمرت حتى منتصف الليل

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي للمستشار مع وسائل الإعلام الأجنبي.

 


فيما شهد اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حالة من التكدس أمام لجان الاقتراع، وتصدرت الأسرة الكاملة والسيدات والشباب الصفوف الانتخابية المشهد، حرصا منهم على المشاركة الفعالة في رسم مستقبل الوطن وتقرير مصيره.

ويعد الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل، وبعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل.


وحرص مواطنون على التواجد أمام مقار لجان الانتخابات قبل انطلاق عملية التصويت بنحو ساعة استعدادا للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

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