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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

عروسان يدليان بصوتهما
عروسان يدليان بصوتهما في كفر الشيخ

حرص عروسان بقرية الملاحة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على الإدلاء بصوتهما في الانتخابات الرئاسية باللجنة الفرعية رقم 58 ومقرها مدرسة الملاحة الثانوية المشتركة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة.

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وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، اليوم، سير العملية الانتخابية، والتى تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في محافظة كفر الشيخ، في 14 لجنة عامة، تضم 524 لجنة فرعية، من بينها 5 لجان للوافدين، ويبلغ عدد الناخبين 2 مليون و339 الفاً و800 ناخب.

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