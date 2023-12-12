عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قالت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف ، إن المصريين يلبون نداء الوطن أمام لجان الانتخابات، ، ومازال الناخبون مصرين على التوافد على اللجنة الانتخابية بمدرسة الدكتور عبد العزيز الثانوية.

شاهد الفيديو:

 

وأشادت مذيعة صدى البلد ، بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية، وأكدت أنّ الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية، ورسالة مهمة موجهة للعالم أجمع بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأشارت إلى حرص البرلمان العربي على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بكل حيادية ومهنية غير مسيسة، لافتة إلى أنه تم توزيع البعثة إلى مجموعات للتوجه إلى أكبر عدد من المراكز الانتخابية داخل القاهرة وخارجها، ومتابعة كافة الإجراءات منذ بدء العملية الانتخابية ،مشيدة بخطة الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية حيث يدلي المواطن المصري بصوته بحرية ودون اي عائق.

وأضافت مذيعة صدى البلد أن الناخبين مصرون على التوافد والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع على الرغم من سقوط الأمطار في مدينة نصر، وأن الشباب كان مصمما على التواجد ويحتمي باللجان من الأمطار، إلا أن هناك تصميما كبيرا على الإدلاء بأصواتهم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. 


وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. 
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة

الوطنية للانتخابات: أغلب الشكاوى تتعلق بكثافة الحضور وعدم تنظيم الطابور

داخل لجنة الانتخابات.. أول ظهور لـ سما المصري بعد فترة غياب| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ