إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

قالت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف ، إن المصريين يلبون نداء الوطن أمام لجان الانتخابات، ، ومازال الناخبون مصرين على التوافد على اللجنة الانتخابية بمدرسة الدكتور عبد العزيز الثانوية.

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وأشادت مذيعة صدى البلد ، بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية، وأكدت أنّ الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية، ورسالة مهمة موجهة للعالم أجمع بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأشارت إلى حرص البرلمان العربي على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بكل حيادية ومهنية غير مسيسة، لافتة إلى أنه تم توزيع البعثة إلى مجموعات للتوجه إلى أكبر عدد من المراكز الانتخابية داخل القاهرة وخارجها، ومتابعة كافة الإجراءات منذ بدء العملية الانتخابية ،مشيدة بخطة الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية حيث يدلي المواطن المصري بصوته بحرية ودون اي عائق.

وأضافت مذيعة صدى البلد أن الناخبين مصرون على التوافد والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع على الرغم من سقوط الأمطار في مدينة نصر، وأن الشباب كان مصمما على التواجد ويحتمي باللجان من الأمطار، إلا أن هناك تصميما كبيرا على الإدلاء بأصواتهم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته.