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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائبة تدلي بصوتها في الانتخابات وتحث الشعب المصري على المشاركة الفعالة

صدى البلد

شاركت النائبة شيرين عليش في انتخابات الرئاسة 2024 وتأتي المشاركة الكبيرة من المصريين كرد فعل إيجابي على دعوات المقاطعة للانتخابات ومحاولات النيل من استقرار الدولة المصرية، على حد قولها.

أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري

في بيان صادر عنها، أكدت عليش أن المشاركة في سباق انتخابات الرئاسة ليست مجرد فعل انتخابي، بل هي تأكيد على الوعي السياسي للناخبين وحرصهم على تحديد مستقبل بلادهم. وفي زمن تعصف فيه دعوات المقاطعة، تُعد المشاركة في هذا الاستحقاق رسالة قوية تواجه التضليل الإعلامي الذي ينطلق من بعض وسائل الإعلام الغربية.

تحليل تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات

تعتبر عليش تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات عن اليوم الأول وومنتصف اليوم الثاني من العملية الانتخابية مؤشرًا إيجابيًا على مدى الوعي السياسي في المجتمع المصري. حيث شهدت المشاركة أكثر من ٤٥٪ من إجمالي الناخبين المسجلين، مما يعكس استعداد الشعب للمساهمة في رسم ملامح مصر الحديثة.

دعوة لاستكمال مسيرة العطاء

من جهتها، طالبت عليش جموع الشعب المصري بالاصطفاف أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات. وهي دعوة لاستكمال مسيرة العطاء وتكامل الجهود لتكتمل الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.

إشادة بمشاركة الفئات المتنوعة

تُشيد عليش بمشاركة النساء بشكل واسع، مؤكدة أن سيدات مصر يمثلن رمزًا للوطنية والقوة. وتُضيف أن الشباب الواعي يلعب دورًا حيويًا في تحديد مستقبل البلاد، وأن مشاركتهم تعكس تفانيهم في أداء واجباتهم السياسية.

 

تختم شيرين عليش تصريحها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في مشاركة جميع فئات المجتمع في العملية الديمقراطية. وتشير إلى أن هذه المشاركة تمثل استمرارًا لمشروع بناء الجمهورية الجديدة لمصر، وتعزز الشفافية والاستقرار السياسي.

انتخابات الشعب الوطنية الدولة الرئاسة وسائل الإعلام الغربية

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