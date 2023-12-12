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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم شهادة الزور وكيفية التوبة منها.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ما حكم شهادة الزور ؟ حذر الشرع الشريف من شهادة الزور وجعلها من أكبر الكبائر، ونهى الله عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان، فقال الله تعالى: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (سورة الحج: 30.

 

 حكم كتم الشهادة وشهادة الزور


أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤال من متصل يدعى "أحمد"، حول ما حكم كاتم الشهادة أو من يشهد زورا؟.

 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "هاتان جريمتان عقابهما كبير، سواء هذه الشهادة فى موقف أو بطلب من قاضى، أو إنقاذ لشخص، فهى أمانة يجب أن ينطق بها ولا يكتمها".

 

وتابع: "أما شهادة الزور فهى من أعظم الذنوب، وحذر منها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحذيرا شديدا، قال اجتنبوا المبيقات، ومنها شهادة الزور، وظل يكررها تبيانا لأهميتها وعظم عقوبتها، حتى قال الصحابة يا ليته سكت، فهى من أعظم الذنوب والمعاصى".

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حديث شهادة الزور

 

وروى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئًا- فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت». رواه البخاري.

 


حكم شهادة الزور

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات، وفيها ظلم للمشهود عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن من شهادة الزور، وأن يبتعد عنها لقول الله سبحانه: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (سورة الحج:30).

 


حكم شهادة الزور

 

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما هي كفارة شهادة الزور، مع العلم بأني قد تبت إلى الله ولم أعد؟» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعد شهادة الزور من الكبائر كما روى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئًا- فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت». رواه البخاري.

 

كفارة شهادة الزور

 

وأوضح مدير الأبحاث الشرعية، أن كفارة شهادة الزور وغيرها من المعاصي هي التوبة إلى الله عز وجل، وإذا ترتب عليها ضرر في حق آدمي فيجب تحلله منه ورد إليه. 

 

 

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