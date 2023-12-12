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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طاهر أبوزيد: المصريين قالوا كلمتهم بجد رغم كل التحديات

صدى البلد

علق الإعلامي طاهر أبو زيد، على المشهد الانتخابي اليوم قائلا: " أحنا فوقنا مرحلة الوعي بكثير، المصريين قالوا كلمتهم بجد رغم كل التحديات و لكن محدش يقدر عليهم".

وأضاف "أبو زيد"، خلال برنامجه المذاع على شاشة المحور، "مشهد المصريين في الانتخابات يخوف و مأثر على ناس كتير، تجمع أي شعب فب العالم بهذا الشكل الناس بتعمله 1000 حساب".

وأشار، إلى أن جميع الشعارات غير موجه لمرشح رئاسي محدد و لكنها تحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ، قائلا: " احنا عملين انتخابات العالم هيتكلم عليها على مدار سنين".

ولفت، إلى أن الشباب هم الفئة الأكبر المشاركة في التصويت الانتخابي، بالإضافة إلى دور المرأة المصرية، موجها لها الشكر و التقدير. 

 

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