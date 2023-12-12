كأس العالم للأندية.. كانتي يفوز بجائزة رجل المباراة بلقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي

حصل نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة السعودي على جائزة رجل المباراة حسب اختيار الفيفا، في لقاء فريقه أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023.

فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي

حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزا كبيرا على حساب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

افتتح التسجيل للاتحاد رومارينهو في الدقيقة 29، وكانتي في الدقيقة 32، ثم كريم بنزيما في الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول.

ويواجه اتحاد جدة في المباراة القادمة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل.

وأعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

واستضاف الاتحاد منافسه أوكلاند على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة في الدور التمهيدي من البطولة التي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتأهل الاتحاد إلى الدور الثاني من البطولة لملاقاة الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.

وخاض المصري أحمد حجازي مباراته الثانية مع الاتحاد هذا الموسم، بعد أن عاد من إصابة طويلة بالمشاركة ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقاد كريم بنزيما هجوم الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي سباهان في دوري الأبطال وضمك في الدوري السعودي، فيما يعود أيضًا البرازيلي رومارينيو بعد فترة من الغياب.

في المقابل، غاب عن العميد الثنائي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله، ولويز فيليبي للإصابة.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، إيجو كورونادو، كريم بنزيما.

