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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الفقي: الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد|فيديو

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي أن إقبال الشباب على الانتخابات الرئاسية ملفت بشدة وكذلك إقبال المرأة لفت إنتباه كل من تابع وراقب الإنتخابات الرئاسية في هذه المرحلة ومعنى ذلك أن هناك عوائق تستهدف مصر ولكن لابد دائما نحن المصريون من مواجهة هذه التحديات بصبر وصلابة.

وأضاف مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، أن  إقبال الجماهير على الإقتراع في الانتخابات الرئاسية أنه ليس بالمفاجئ فالشعب المصري العظيم دائما مايقفون بصلابة في المواقف الصعبة ويتمسكون بثوابتهم ويسعون للإستقرار وأن تبقى رأس مصر مرفوعة. 

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار الفقي إلى، أن المصري أراد أن يبعث رسالة لكل من يهمه الامر أن مصر دولة متماسكة تسعى دائما للدفاع عن حقوقها ومصالحها وتأمين مطالبها.

وقال إن الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد الذي يتحرك في ظروف صعبة للخروج إلى بر الأمان والاستقرار.

وأضاف الفقي أن إقبال الشباب على الإنتخابات ملفت بشدة وكذلك إقبال المرأة لفت إنتباه كل من تابع وراقب الإنتخابات الرئاسية في هذه المرحلة ومعنى ذلك أن هناك عوائق تستهدف مصر ولكن لابد دائما نحن المصريون من مواجهة هذه التحديات بصبر وصلابة.

وأوضح أن الدور المصري في الوضع الإقليمي هو دور أساسي ولابد للحاجة إليه ولايمكن تجاهل مصر ولادورها فغالبا ماتسود على غيرها فأثبتت الظروف أن مصر على قلب رجل واحد.

وأشار أن ملف العدالة الاجتماعية لابد أن يكون على أولويات الرئيس القادم لأن الأسعار أصبحت لاتتماشى مع الأجور وهي مشكلة أزلية وأن الوقت حان لإعادة ترتيب الأولويات وإضافة مرافق صناعية وإحداث مشروعات صناعية في أنحاء الجمهورية لأن الصناعة هي قاطرة التنمية وتشد المجتمعات إلى الأمام.

وأضاف أن ملفات مثل التعليم والصحة يجب أن تكون على أولويات الرئيس القادم داخليا مشيراً أن السياسة الخارجية متوازنة يتابعها الرئيس بنفسه وينفذها وزير الخارجية بإشادة عربية وخارجية أفريقية وأسيوية وأوربية.

وأوضح أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت يؤمن بالقضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني للعودة إلى دياره وتتشكل بهم دولتهم المستقلة ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطنيين أو الدفع بهم إلى جهات محددة.
 

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