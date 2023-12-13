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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

الذهب
الذهب

انهارت أسعار الذهب اليوم عالميا، إذ سجلت الأوقية مستويات غير مسبوقة بعد قفزة جنونية وصلت بسعر الاوقية إلى 2152 دولارا لتهبط ما يزيد على 170 دولارا، وهو تراجع كبير لم يحدث منذ سنوات.

 سعر الذهب اليوم في مصر 

ومحليا تحرك سعر الذهب، وخاصة سعر الجنيه الذهب، بشكل ملحوظ، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

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وشهد سعر الجنيه الذهب تحركا  الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22,400 جنيه كأقل سعر للبيع، بعد نحو 22000 جنيه، بفارق نحو 400 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 600 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3,200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء :  2,800 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء   : 2,400 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الأربعاء عيار 14 للشراء: 1,867 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 22,240  جنيها.

سعر الذهب عالميا

وانهارت أسعار المعدن الثمين بقوة على مدار الساعات الماضية؛ بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 1978 دولارا بحلول الساعة 04:31 بتوقيت جرنيتش ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية مطلع الشهر.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية 

ويبحث الراغبون في الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2800 جنيه.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

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